21. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı İzmir'de yapıldı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) düzenleyiciliğini üstlendiği 21. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı dört günlük çalışmanın ardından tamamlandı. İzmir'de 58 ülke ve 74 partiden 137 delegenin bir araya geldiği toplantı da, 22. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı'nın Kore İşçi Partisi'nin ev sahipliğinde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pyongyang'da 2020 yılında yapılması kararlaştırıldı.