Komünist Manifesto'dan uyarlanan 'Manifesto' oyununun Almanya turnesi fiilen engellendi

Tarihte ilk kez tiyatro sahnesine uyarlanan ve geçen yıl Nisan ayında İstanbul‘da dünya prömiyerini yapan Marx ve Engels’in dünyayı sarsan eseri Komünist Manifesto, "Manifesto" oyunuyla Almanya turnesi kapsamında Almanya’nın çeşitli şehirlerinde sahnelenecekti.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi Almanya’nın altı şehirde ağırlayacağı ve Cansu Fırıncı'nın oynadığı, Harun Güzeloğlu'nun (Oyun Sandalı) uyarlayıp yönettiği Manifesto oyunu, 3-11 Haziran tarihleri arasında Almanca altyazıyla izleyicileriyle buluşacaktı.

Oyun Sandalı tiyatro topluluğunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Almanya turnesini belirsiz bir tarihe ertelemek zorunda bırakıldığı ifade edilerek Almanya Konsolosluğu’na tepki gösterildi.

Açıklamasında, "Alman Konsolosluğu’nun üst düzey temsilcilerini bilgilendirmemize rağmen vize başvurumuz yanıtsız bırakılarak 02-12 Haziran tarihlerindeki turnemiz fiilen engellenmiştir" denildi.

"İki Alman’ın 150 yıldan bu yana dünyanın tüm dillerine çevrilmiş ve en çok okunan eserinin Türkiyeli sanatçılar tarafından Almanya’da seyirciyle buluşturulacak olması mı yol açmıştır bu engellemeye? Yoksa Bilimsel Sosyalizm’in Almanya sahnelerinde seyirciye ulaşacak olması mı? Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz" denilen açıklamada, "Avrupa’da bir heyula hâlâ kol geziyor. Marx ve Engels’in Manifesto’sunun heyulası! Yakında Almanya’daki seyircilerimizle buluşmak üzere!" ifadeleri kullanıldı.