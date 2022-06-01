Komünist Manifesto'dan uyarlanan 'Manifesto' oyunu Almanya turnesine çıkıyor

Tarihte ilk kez tiyatro sahnesine uyarlanan ve geçen yıl Nisan ayında İstanbul‘da dünya prömiyerini yapan Marx ve Engels’in dünyayı sarsan eseri Komünist Manifesto, “Manifesto” oyunuyla Almanya turnesi kapsamında Almanya’nın çeşitli şehirlerinde sahnelenecek.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi Almanya’nın altı şehirde ağırlayacağı ve Cansu Fırıncı'nın oynadığı, Harun Güzeloğlu'nun (Oyun Sandalı) uyarlayıp yönettiği Manifesto oyunu, 3-11 Haziran tarihleri arasında Almanca altyazıyla izleyicileriyle buluşacak.

Oyunun sahneleneceği turne takvimi söyle:

3 Haziran Cuma Saat 20.00 Bremen, Bürgerzentrum

5 Haziran Pazar Saat 17.00 Köln, Urania Theater

6 Haziran Pazartesi Saat 20.00 Rüsselsheim, Immanuel Kant Schule

9 Haziran Perşembe Saat 20.00 Essen, Katakomben Theater

10 Haziran Cuma Saat 20.00 Nürnberg, Objektif Theaterhaus

11 Haziran Cumartesi Saat 20.00 Berlin, Theater28

Bilet rezervasyona [email protected] adresinden, biletlere tiyatro gişelerinden ulaşılabilir.

Manifesto hakkında kısa tanıtım:

"Dünyada neredeyse her dile çevrilen, basımı ve dağıtımı yüzlerce kez yasaklanan, onlarca kez toplatılan bu kitap bizce hala güncelliğini koruyor. Yazıldığı yüzyıldan bu yana tarihin akışı içerisinde çok büyük toplumsal değişiklikler olsa da, metnin temel tartışması olan “ezenler” ve “ezilenler” arasındaki kavga sürüyor. Birileri hiçbir zaman tüketemeyeceği servetlere sahip olurken, dünyada yeterince beslenemeyen, temel insani ihtiyaçlarına ulaşamayan, okul yüzü dahi göremeyen yüz milyonlarca insan yaşıyor. Dünyamız şirketlerin para kazanma hırsı yüzünden can çekişiyor. Kadınların eşitlik mücadelesindeki kazanımları birer ikişer ellerinden alınmaya çalışılıyor. Çocuk işçilik gün geçtikçe artıyor. Emekçiler emeklilik haklarını dahi kaybediyor. Daha saymakla bitmeyecek yüzlerce çarpıklık... İnsanlık ve yaşam bu sömürüyü hak etmiyor. Kapitalizmin dünyayı bir felakete doğru sürüklediğini daha 18. Yüzyılın ortalarında gören iki büyük düşünürün bu “uyaran” eserini, çevre felaketlerinin eşiğinde yaşayan 21. Yüzyılın insanlarıyla tiyatronun olanaklarını kullanarak buluşturmak istedik. Felaketin eşiğindeyken Marx’ın şu sözü hâlâ çok kıymetli, “Filozoflar şimdiye dek dünyayı çeşitli şekillerde yorumlamışlardır; oysa asıl mesele dünyayı değiştirmektir.”