Komünist gençlerden dikkat çeken yeni yıl videosu

2021'in son gününde Türkiye Komünist Gençliği, yeni yılı selamlayan, geçen yılı özetleyen dikkat çekici bir video paylaştı.

"Bir yıl elbette tek videoya sığmaz. Ancak 2022'yi karşılarken bir söz bırakabiliriz: Örgütlü olduğumuz kadar umutluyuz. Umutlu ve örgütlü yıllara!" notuyla paylaşılan video şöyle: