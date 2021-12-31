Komünist gençlerden dikkat çeken yeni yıl videosu

2021'in son gününde Türkiye Komünist Gençliği, yeni yılı selamlayan, geçen yılı özetleyen dikkat çekici bir video paylaştı.
"Bir yıl elbette tek videoya sığmaz. Ancak 2022'yi karşılarken bir söz bırakabiliriz: Örgütlü olduğumuz kadar umutluyuz. Umutlu ve örgütlü yıllara!" notuyla paylaşılan video şöyle:
🚩Bir yıl elbette tek videoya sığmaz. Ancak 2022'yi karşılarken bir söz bırakabiliriz:— Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) December 31, 2021
Örgütlü olduğumuz kadar umutluyuz. Umutlu ve örgütlü yıllara!https://t.co/4gfij1k0OO pic.twitter.com/fZPkhTVIBm