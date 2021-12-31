Komünist gençlerden dikkat çeken yeni yıl videosu

Türkiye Komünist Gençliği, 2022'ye girerken dikkat çeken bir video paylaştı, 'Örgütlü olduğumuz kadar umutluyuz. Umutlu ve örgütlü yıllara!' notunu düştü

Haber Merkezi

2021'in son gününde Türkiye Komünist Gençliği, yeni yılı selamlayan, geçen yılı özetleyen dikkat çekici bir video paylaştı.

"Bir yıl elbette tek videoya sığmaz. Ancak 2022'yi karşılarken bir söz bırakabiliriz: Örgütlü olduğumuz kadar umutluyuz. Umutlu ve örgütlü yıllara!" notuyla paylaşılan video şöyle:

Haber

EMEP, SOL Parti ve TKP'den ortak açıklama: 2022'yi mücadele ederek kazanacağız