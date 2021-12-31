EMEP, SOL Parti ve TKP'den ortak açıklama: 2022'yi mücadele ederek kazanacağız

Emek Partisi, SOL Parti ve Türkiye Komünist Partisi yeni yıla ortak bir açıklama yaparak giriyor.

Üç partinin imzasını taşıyan açıklama "2022'yi mücadele ederek kazanacağız" başlığını taşırken, açıklamada şöyle denildi:

"Yoksulluğun, adaletsizliğin, zorbalığın derinleştiği, işçilerin, küçük esnafın, köylülerin yani halkın büyük çoğunluğunun tahammül edilemeyecek kadar ağırlaşan yaşam koşullarında umut ve çare aradığı bir yılı geride bırakıyoruz. 2022'de bu karanlığı yırtıp atmak ve sömürüye, emperyalizme, din istismarcılığına, zorbalığa karşı ortak bir irade yaratıp örgütlü halk mücadelesini yükseltmek için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Ülkeyi yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla yıkıma uğratanların yakasına yapışacağız. Bu kararlılıkla işçi sınıfın, ezilen halk kitlelerinin ve tüm yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz."