Komünist gençlerden CHP Gençlik Kolları'na tepki: Siz bir susun

CHP Gençlik Kolları resmi Twitter hesabı dün AKP'nin büyük vergi zammıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

"Süleyman Soylu'nun meşhur sesi eşliğinde okunmalıdır" diyerek duyurulan paylaşımda "Yurtdışı telefon harcı 20 Bin TL’ye yükseltildi. Noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 zam geldi. Yüzde 18'lik KDV yüzde 20'ye, yüzde 8'lik KDV yüzde 10'a çıkarıldı. Tüketici kredilerindeki vergi oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkarıldı" denildi.

'Siz bir susun'

CHP Gençlik Kolları'nın paylaşımına Türkiye Komünist Gençliği (TKG) tepki gösterdi.

TKG sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "ülkücü danışmanlarla, oyun konsolu indirimi ve bedava internet vaatli gençlik siyasetinin ardından CHP Gençlik Kolları'nın şimdi de halka kibirle 'oh' çektiği" söylendi.

Açıklama şöyle:

"Ülkücü danışmanlarla soslanmış, oyun konsolu indirimli ve bedava internet vaatli gençlik siyasetiyle buraya kadar.

Yeni gençlik vizyonu vitrin süsü mankenlerden hallice bir kibir ve iticilikle halka 'oh' çekmek...

Siz bir susun."