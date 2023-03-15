Komiser yardımcısı ve bekçinin arabasından enkaz altından alınan döviz ve altın dolu çanta çıktı

Hatay’da görev yapan Tokat Özel Harekat Şube Müdürlüğü polisleri, Emek Mahallesi 3317 Sokak'ta durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, araçtaki Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı H.G. ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi S.Ö.’nün şüpheli tavırlar sergilemesi üzerine polis ekipleri araçta arama yaptı.

Yapılan aramada bagaj bölümünde içinde çok miktarda ziynet eşyası, döviz, cep telefonları ve elektronik cihazların bulunduğu çanta bulundu.

Olay Yeri İnceleme ekiplerince muhafaza altına alınan malzemeler Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan komiser yardımcısı ve bekçi sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Geçen haftalarda da bir emniyet müdürünün evinde deprem bölgesine gönderilen yardım kolileri ele geçirilmişti.