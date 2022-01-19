Komiser yardımcılığı sınavında usulsüzlük iddiası: '300 kişi nedensizce elendi'

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 17 Ekim 2021'de yapılan Polis Amirleri Eğitim Merkezi Komiser Yardımcılığı sınavının mülakatında usulsüzlükler yapıldığına ilişkin çok sayıda ihbar ve şikayet aldığını açıkladı. Kaya, İçişleri Bakanı Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Kaya'nın önergesi şöyle:

'300 aday nedeni belirsiz şekilde elenmiştir'

Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurusuna göre, 17 Ekim Pazar günü yapılan 925’i erkek, 75’i kadın olmak üzere, toplam 1000 kişinin alınacağı 'Polis Amirleri Eğitim Merkezi İlk Derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı'na 32 bin kişi katılmıştır. Bin kişinin alınacağının açıklandığı yazılı sınavı 920 kişinin kazandığı açıklanmış; 16-25 Kasım 2021 tarihlerinde yapılan mülakat ve fiziki yeterlilik sınavını geçen sayısı ise 880 olmuştur. Ancak mülakat ve fiziki yeterlilik sınavını 880 kişi geçmesine rağmen sınavı kazanan kişi sayısı 500 civarında açıklanmış, 300 aday nedeni belirsiz bir şekilde elenmiştir.

Danıştay 12. Dairesinin (2008/1780) kararına göre sözlü sınavda adayın sorulara verdiği yanıtların teknolojik imkanlardan yararlanılarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınması da gerçekleştirilmemiştir. Tüm sınavları geçmelerine rağmen elenen 300 kişi polis olarak kamu görevi yürütmektedir. Bu kişilerin nedensiz elenmesi büyük bir mağduriyet yaratmış, referansı olmayan kişilerin elendiği algısının oluşmasına neden olmuştur.

'1000 kişi açıklanmıştı, neden 500 kişi alındı?'

Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurusunda, Komiser Yardımcılığı sınavında 1000 kişinin alınacağı açıklanmış olmasına rağmen, 500 kişi alınmasının nedeni nedir? Yapılan mülakat ve fiziki yeterlilik sınavını geçmesine rağmen sayıları 300 civarı olan personel hangi gerekçelerle elenmiştir? Tüm şartları taşıyan, sınavı kazanan mülakatı geçen adayların elenmelerinin hukuki dayanağı nedir? Mülakat ve fiziki yeterlilik sınavı neden kayıt altına alınamamıştır? Sınavı kazanmasına rağmen elenen polis memurlarının mağduriyeti giderilecek midir Sorumlular hakkında bir işlem başlatılacak mıdır?" (ANKA)

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için söylediği "Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz" sözleriyle gündeme gelmişti.

"Amacım, bizim dini değerlerle sorunumuz olmadığını ifade etmekti" diyen Kaya'nin sözleri çok konuşulmuştu.