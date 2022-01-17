CHP'li Kaya'dan 'peygamber soyu' sözlerine açıklama

Katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz" diyen CHP Ankara milletvekili Yıldırım Kaya açıklama yaptı.

'Amacım dini değerlerle sorunumuz olmadığını ifade etmekti'

Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'a konuşan Kaya “Televizyon programında CHP’nin dinle problemli olduğuna dair bir tez önüme kondu. Ben de CHP’nin böyle bir sorunu olmadığını ifade ederken söyledim o sözleri. Belki söylemeyebilirdim. Ama biraz fazla ısrar edilince söyledim. Durup dururken anlattığım şeyler değildi onlar. Amacım, bizim dini değerlerle sorunumuz olmadığını ifade etmekti" açıklamasında bulundu.