Kolombiya'da silahlı çeteler 17 kişiyi öldürdü

Kolombiya'daki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Pazar günü yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı madencilik faaliyetleriyle uğraşan paramiliter grupların Arauca'da 17 kişiyi öldürdüğünü ve 30 kişiyi gözaltına aldığını belirterek olayı kınadı.

Büro, "Çetelerin toprak kontrolü konusunda ihtilafa sürüklediği bu bölgede silahlı çatışmanın tırmanmasına ilişkin derin endişemizi ifade ediyoruz" diyerek, çatışmanın en az 2 bin vatandaş için yerinden edilme riski oluşturabileceğini de sözlerine ekledi.

teleSUR'un haberine göre bu duruma karşı koymak için, Arauquita Belediye Başkanı Etelivar Torres, Pazartesi günü diğer belediye başkanları ve Polis tugaylarıyla bir güvenlik konseyine liderlik edecek. "Çatışmayı çözmek için ortak bir strateji belirlememiz gerekiyor" dedi.

Önerilen politikalar arasında faillerinin yakalanması için soruşturmaların hızlandırılması ve silahlı gruplar tarafından tehdit edilen kişilerin bölge dışına güvenli bir şekilde geçişine izin vermeyi amaçlayan askerden arındırılmış bölgeler olan "insani koridorlar" uygulanması yer alıyor.

Çeteler FARC üyelerini hedef alıyor

Cuma günü, Kalkınma ve Barış Araştırmaları Enstitüsü (INDEPAZ), FARC'a yakın halk arasında öne çıkan Gustavo Orozco ve Wilmar Ascanio'nun Antioquia'da öldürüldüğünü duyurarak olayı kınadı. INDEPAZ, "Suçları kınayabilir ve yetkilileri derhal faillerini kovuşturmaya teşvik edebiliriz, ancak çeteler topraklarımızda cezasız kalmaya devam ettiği sürece barışa sahip olmayacağız" dedi.

Kolombiya Devleti ve Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) 2016 yılında bir Barış Anlaşması imzalamış olsa da, eski FARC üyeleri o zamandan beri devlet destekli yasadışı silahlı grupların saldırılarıyla hedef alınıyor. Saldırılarda en az bin 283 insan hakları savunucusu öldürüldü.