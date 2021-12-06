Eski FARC liderlerinden El Paisa düşürüldüğü pusuda öldürüldü

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri FARC'ın 2016'da silah bırakmasının ardından Segunda Marquetalia adıyla kurulan yeni silahlı örgütün liderlerinden "El Pais" lakaplı Hernán Darío Velásquez'in Venezuela'da bir pusuda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Pazar günü yerel medyanın aktardığına göre Velásquez, Venezuela'nın Apure eyaletinde ödül arayışındaki paralı askerler tarafından düşürüldüğü pusuda öldürüldü.

Kolombiya ordusu eski FARC liderinin ölümüne dair bir bilgisi olmadığını ileri sürdü, Velásquez'in ölümü resmi olarak doğrulanmadı.

El Tiempo gazetesine konuşan Kolombiyalı yetkililer cansız bedenini görene dek Velásquez'in ölümünü doğrulamayacaklarını söylediler.

Kolombiya Devlet Başkanı Iván Duque'nin sözcüsü, Reuters'a yaptığı açıklamada konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını kaydetti.

Velásquez 2016'da Havana'daki barış süreci görüşmelerine katılmıştı. FARC'ın silah bırakmasının ardından 2019'da eski FARC liderleri Iván Márquez ve Jesús Santrich ile birlikte Segunda Marquetalia adlı yeni silahlı oluşumun kurucularından olmuştu.

Ölümünün doğrulanması durumunda Velásquez, FARC Segunda Marquetalia'nın bu yılki ikinci büyük kaybı olacak.

Örgütün aynı zamanda şair, yazar ve müzisyen kimliğiyle bilinen kumandanı Jesús Santrich, Kolombiya-Venezuela sınır bölgesinde Mayıs ayında Kolombiya ordusuna bağlı komandolarca düzenlenen suikast sonucu yaşamını yitirmişti.

2016 yılındaki ateşkesle yaklaşık 13 bin FARC gerillası silah bırakmış ve grubun kurduğu siyasi parti Kolombiya Kongresi'nde 10 sandalye sahibi olmuştu.

Öte yandan yeniden silahlanan eski FARC üyelerinden oluşan yaklaşık 5 bin gerillanın Kolombiya hükümetiyle çatışmaları sürüyor.

Kolombiya hükümeti Venezuela hükümetini FARC üyelerini korumakla suçlarken devrimci gerillalara karşı sınırda Venezuela topraklarında operasyonlar yürütüyor.