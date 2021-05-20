Kolombiya'dan Venezuela sınırında FARC komutanı Santrich'e suikast

Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri FARC Segunda Marquetalia'nın aynı zamanda şair, yazar ve müzisyen kimliğiyle bilinen Kumandanı 53 yaşındaki Jesus Santrich, Venezuela sınırında Kolombiyalı askerler tarafından öldürüldü.

2016'da imzalanan anlaşmanın başarısız olduğunu söyleyerek yeniden silahlanan "FARC-EP Segunda Marquetalia" bir açıklama yaparak, Santrich’in 17 Mayıs’ta Kolombiya ordusuna bağlı komandolar tarafından Venezuela-Kolombiya sınırında El Chalet ile Los Laureles köyleri arasında bulunan Serranía del Perijá sınır bölgesinde pusuya düşürülerek öldürüldüğünü duyurdu.

Komandoların bizzat Kolombiya Devlet Başkanı Iván Duque’ün emriyle bölgeye girdiği belirtilen açıklamada komandoların Santrich’in içinde olduğu kamyonete uzun namlulu silahlar ve el bombalarıyla saldırdığı ve öldürdükleri Jesus Santrich’in serçe parmağını kesip aldıktan sonra sarı bir helikopter ile tekrar Kolombiya’ya döndükleri belirtildi.

Santrich’in barış, sosyal adalet ve demokrasi içinde Yeni Bir Kolombiya düşlediği belirtilen açıklamada, “Santrich’in ölümü kibirli tiran Iván Duque’ü dizgininden boşalan halk öfkesinden kurtaramayacak” denildi. Açıklamada Kolombiya’da 20 gündür hükümete karşı protestolarını sürdüren halka Santrich’in de istediği gibi mücadeleye kararlılıkla devam etme çağrısında bulunuldu.

Venezuela'nın egemenlik haklarına da müdahale

İddia edildiği şekilde saldırı Venezuela topraklarında gerçekleştirildiyse, bu Venezuela'nın egemenlik haklarına da bir müdahale anlamına geliyor. Venezuela-Kolombiya sınırı, ABD'nin sürekli provokasyon çıkararak kendine müdahale gerekçesi yaratmaya çalıştığı bir bölge. Santrich'in öldürülmesi, dikkatleri sınır bölgesine çekerek Kolombiya'da halkın protestolara olan katılımını azaltmak amacını da taşıyor. Santrich’in ölümünün ardından Latin Amerika'dan çok sayıda örgüt ve komünist partiler de başsağlığı mesajı ilettiler.