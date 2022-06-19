Kolombiya'da seçimlerin ikinci turu başladı

Kolombiya’da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için için oy verme işlemi başladı. Yaklaşık 39 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimde, önümüzdeki 4 yıl boyunca görev yapacak olan devlet başkanı ve yardımcısı seçilecek. Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi, 16.00’da sona erecek.

İlk turu 29 Mayıs’ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçiminde, sol ittifak Tarihi Pakt'ın adayı Gustavo Petro birinci turda oyların yüzde 40'ını alırken, seçimlere bağımsız olarak katılan aşırı sağcı aday Rodolfo Hernandez ise oyların yüzde 28'ini almıştı.