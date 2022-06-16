Kolombiya'da sağcı aday Hernandez seçim sonuçlarına saygı duyacağını söyledi

Kolombiya'da Pazar günü gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi yapılan anketler, solcu aday Gustavo Petro'nun aşırı sağcı rakibi Rodolfo Hernandez'in önünde olduğu belirtiliyor. Kendisi hakkında yolsuzluk soruşturması açılan Rodolfo Hernandez, seçimler öncesi en büyük vaadinin ironik şekilde "yolsuzlukla mücadele" olduğunu açıklamıştı.

Aşırı sağcı Rodolfo Hernandez dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazanayım ya da kaybedeyim, sonucu tereddüt etmeden kabul edeceğim" dedi. Hernandez, seçim sonuçları ne olursa olsun, sonuçlara saygı duyacağını iddia etti.

Gustavo Petro bu hafta yaptığı açıklamalarda, seçimlere yolsuzluk karışabileceğini söylemiş, yetkililerin seçim sonuçlarını açıklarken şeffaf olması gerektiğini söylemişti.