Kolombiya'da hükümetin halka karşı suçları belgelendi

SOS Kolombiya Misyonu olarak bilinen Kolombiya'daki Sosyal Protesto ve Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Gözlem Misyonu, 3-12 Temmuz tarihleri ​​arasındaki ziyaretinin nihai raporunu Perşembe günü teslim etti.

Ulusal Grev'in ardından Temmuz ayında Kolombiya'yı ziyaret eden 12 ülkenin oluşturduğu uluslararası heyetin nihai raporu, heyetin ziyaretleri sırasında belgelenen çok sayıda insan hakları ihlaline değindi. Raporda bir çok insan hakları ihlalinin yanı sıra seçici cinayetler, zorla kaybetmeler, keyfi gözaltılar, cinsiyete dayalı şiddet, işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleler kaydedildi.

Ön raporun sunulmasından bu yana, SOS Kolombiya Misyonu, yaşananların yalnızca devlet güvenlik güçleri tarafından orantısız şiddet gösterisi olarak görülemeyeceğini, sosyal protesto haklarını kullananların Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ışığında insanlık haklarının ciddi bir şekilde ihlalinin söz konusu olduğunu söyledi.

Araştırmacılar ayrıca insan hakları savunucularının, alternatif medyanın, fotoğrafçıların ve sağlık ekiplerinin keyfi kovuşturmalarına, fişlenmelerine, zulme uğramasına ve çalışmalarının engellenmesine işaret etti.

Belge, yerel ve bölgesel kuruluşlar tarafından üretilen 70'den fazla rapor bir araya getirildi ve Ulusal Grev çerçevesinde mağdurlardan gelen 180'den fazla doğrudan şikayet kaydedildi.

Sonuç olarak, misyon üyeleri, farklı baskı yöntemlerinin, ziyaret ettikleri ülkenin bölgelerinde ciddi ve yaygın insan hakları ihlalleri olarak adlandırdıkları senaryo oluşturduğunu tespit etti.

Ayrıca grev ve eylemler sırasında güvenlik güçlerinin muharebe ve harp tekniklerini kullandığını vurguladılar.

İnsani acil durum ve ciddi bir insan hakları krizi olarak adlandırdıkları durum karşısında, misyon Kolombiya hükümetine yönelik altı ana tavsiye ve elli acil eylem veya kısa vadeli önlem öne sürüyor.

Rapor, SOS Kolombiya Misyonu'nun bir parçası olarak ülkedeki durumun izlenmesine katılan kurum ve kişiler tarafından uluslararası çapta dağıtılacak.