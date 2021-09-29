Kolombiya'da halk yeniden sokağa çıktı

Kolombiya'da Ulusal Grev Komitesi, yolsuzluğa ve Temmuz ayında Kongre'ye makyajla yeniden sunulan 'vergi reformu' tasarısına karşı yeniden sokağa çıktı.

Komite Sözcüsü Francisco Maltés, Devlet Başkanı Iván Duque'nin politikalarına ve vergi reformunu makyajlanarak sunulmasına karşı eylemler başlattıklarını açıkladı.

Maltés, aynı zamanda eylemlerde 1,7 milyon hanenin temel gelirlerinin iyleştirilmesini, kamu üniversite eğitimlerinin ücretsiz olmasını, kamu sağlığı ağının güçlendirilmesini ve bu sektörde emeğin kayıtlı hale getirilmesini talep ettiklerini söyledi.

Kadın hakları savunucularının da Uluslararası Güvenli Kürtaj Günü vesilesiyle kürtaj yasağının kaldırılması talebiyle eylemlere katıldığı belirtildi.

Halk yeniden sokakta

Kolombiya'da halkın büyük protestolarla karşıladığı vergi reformunda makyaj yaparak yeniden Kongre'ye sunan sağcı Ivan Duque hükümetine karşı binlerce kişi dün 20 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde yeniden sokağa çıkmıştı.

Sivil Toplum Örgütleri'nin bildirdiğine göre ülkede Nisan ayında başlayan gösterilerde şu ana kadar en az 87 kişi polis tarafından öldürüldü.