Kolombiya'da halk bir ay aradan sonra yeniden sokakta

Kolombiya'da halkın büyük protestolarla karşıladığı vergi reformunda makyaj yaparak yeniden Kongre'ye sunan sağcı Ivan Duque hükümetine karşı binlerce kişi dün 20 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde yeniden sokağa çıktı.

Nisan ayında başlayan hükümet karşıtı gösterilere 15 Haziran'da ara veren Ulusal Grev Komitesi 20 Temmuz'da yeniden toplanma çağrısı yapmıştı.

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Pereria ve Pasto'daki gösteriler öncesinde polis çok sayıda eve baskın düzenledi, en az 12 kişiyi gözaltına aldı.

Protestolar öncesinde başkent Bogota'ya 3 bin asker gönderen hükümet Nisan ayındaki protestoların merkezi haline gelen Cali kentindeyse sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ancak Cali de dahil olmak üzere çok sayıda kentte dün halk bir araya gelerek hükümetin yeni vergi reformunu, eğitim ve sağlık politikalarını ve polis şiddetini protesto etti. Gösterilerde "SOS Kolombiya! Bizi öldürüyorlar" yazılı pankartlar da taşındı.

Katliamcı Kolombiya hükümetinin Küba'ya çağrısı tepkilere yol açtı

Duque hükümetinin Nisan ayında başlayan gösterilere karşı polis şiddetinde yaşamını yitirenler de günkü gösterilerde anıldı. Yerel örgütlerin bildirdiğine göre ülkede Nisan ayında başlayıp 84 gün boyunca süren gösterilerde en az 44 kişi polis tarafından öldürüldü, onlarca kişi ise halen kayıp.

Kolombiya hükümetinin Küba'da yaşanan son ABD provokasyonunun ardından Küba hükümetine "ifade özgürlüğüne saygı" çağrısı yapma ikiyüzlülüğü de dünkü gösterilerde dile getirildi.

Bogota başta olmak üzere dün ülkenin birçok kentinde bir araya gelen binlerce kişi polis yasasında reform talep ederken, yoksulluk oranının yüzde 37'den 42'ye çıktığı pandemi döneminde halka bütçeden daha fazla pay ayrılmasını istedi.

Göstericiler ayrıca "toplumsal olaylara müdahale" polisi ESMAD'ın tasfiye edilmesini ve polislerin Savunma Bakanlığı'na değil İçişleri Bakanlığı'na bağlı olmasını talep etti.

Polis müdahalesinin olmadığı yerlerde gösterilerde şiddet olayları yaşanmazken Medellin ve Cali'de ESMAD'ın gösterilere saldırısı sonucu en az 43 kişi yaralandı. Resmi açıklamalarda yaralananlardan 20'sinin polis olduğu belirtildi.