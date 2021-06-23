Kolombiya'da Duque yönetimini onaylamayanların oranı yüzde 79 oldu

Kolombiya'da yapılan bir ankete göre, devlet başkanı Iván Duque'nin yönetimini onaylamayanların oranı yüzde 79'u buldu.

Kolombiyalı Pulso País radyosunun Datexco şirketine bağlı olarak yürüttüğü anketin sonuçlarının, 4 ila 17 Haziran tarihleri arasında toplanan verilerden oluştuğu kaydedildi. Ankette, hükümetin, kabinenin, kurumların ve kişilerin yönetiminin Kolombiya halkı tarafından onaylanıp onaylanmadığı ve halkın çeşitli siyasi ve toplumsal meselelere dönük pozisyonu değerlendirildi.

Ankette 900 kişinin verdiği yanıtlara göre, yurttaşların yüzde 84'ü Kolombiya'nın güvenlik konusunda "yanlış yolda" olduğunu düşünürken, yüzde 12'lik kesim, ülkenin "doğru yolda" olduğu görüşünü paylaştı.

Ankete katılanların yüzde 72'si, ülkede güvenliğin kötüleştiğine inandığını belirtirken, yüzde 21'i ülkenin güvenlik durumunun "aynı kaldığını" düşündüğünü söyledi. Yüzde 5'lik bir bölümse ülkede güvenliğin iyileştiğini düşündüğünü aktardı.

Bununla birlikte, ankete katılan yurttaşların yüzde 46'sı ekonomik ve aile geçindirme durumlarının kötüleştiğine inandığını söyledi. Ankete katılanların yüzde 42'si ekonominin aynı durumda olduğunu, yüzde 10'uysa ekonominin iyileştiğini düşündüğünü belirtti.

Ankette Kolombiya bakanlarına 5 üzerinden verilen puanların hiçbirinin 3'ü aşamaması dikkat çekti.

Ankette, Kolombiya Devlet Başkanı Iván Duque'nin kötü imaj çizdiğini düşünenlerin oranı yüzde 74'ü bulurken, yüzde 20'si Duque'nin iyi imaj çizdiğini düşünüyor. Buna karşılık, ankette Duque'yi onaylamama endeksi yüzde 79 oranını bulurken, onaylama endeksiyse yüzde 16 oranında oldu.

Duque'ye karşı protestolar

Kolombiya'da Nisan ayı sonunda Duque hükümetinin neoliberal politikalarına karşı başlayan protestolara polislerin saldırısı sonucunda onlarca kişi yaşamını yitirmişti.

Kolombiya Ulusal Grev Komitesi, geçtiğimiz hafta hükümet karşıtı protestoları geçici olarak durdurduklarını açıklamıştı.