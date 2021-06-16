Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar geçici olarak durduruldu

Kolombiya'da Ulusal Grev Komitesi (CNP), hükümet karşıtı protestoları geçici olarak durdurduklarını açıkladı.

Komite üyelerinden olan Merkezi İşçi Sendikası (CUT) Başkanı Francisco Maltes, "Kolombiya'da toplumsal hareketler devam edecek. İleriki günlerde daha fazla hareketler olacak" dedi.

CNP, "devlet terörüne karşı yeni stratejiler belirlenmesi gerektiğini" kaydederken, protesto liderleri, yurttaşların Ivan Duque hükümetine geçtiğimiz yıl sunulan "acil liste"yi somutlamak adına yasa tasarısı hazırlamaları yoluyla bir "büyük ulusal diyalog" teşvik edeceklerini söyledi.

CNP'nin ayrıca 20 Temmuz tarihinde Kongre'ye yedi tasarı sunmak için yeniden büyük bir toplanma gerçekleştireceği kaydedildi.

Kolombiya'da Nisan ayı sonunda hükümetin neoliberal politikalarına karşı başlayan protestolara polislerin saldırısı sonucunda onlarca kişi yaşamını yitirmişti.