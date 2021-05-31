Kolombiya'da hükümet protestolara karşı asker konuşlandırdı

Kolombiya'da hükümet, ülkenin güney batısındaki Cali kentinde asker konuşlandırdı.

Protestoların sürdüğü ülke genelinde cuma günü on binlerce kişi sokaklarda yürüyüş gerçekleştirdi.

Ülkenin üçüncü büyük kenti olan, 2,2 milyon nüfuslu Cali'de cuma günü protestocular polisle çatışmış, bazı silahlı sivil görünümlü kişilerse birden fazla kişiyi öldürmüştü.

Cali Belediye Başkanı Jorge Ivan Ospina, yayınladığı video mesajda, cuma günü yaşanan çatışmalarda en az 13 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Ospine en az 34 kişininse yaralandığını duyurdu.

Duque, cuma günü yaptığı açıklamada, Valle del Cauca eyaletine ve başkenti Cali'ye asker sevkiyatı yapılacağını açıklamıştı.

Eyalet genelinde 7 bin asker görevlendirilirken, Cali kentinde toplam 1141 asker konuşlandırıldığı bildirildi.

Cali kenti, ülkede Nisan ayı sonunda "vergi reformu"na karşı başlayan protestoların ana merkezi konumunda oldu. Hükümetle protestoya öncülük eden sendika liderleri arasındaki görüşmeler durmuş durumda.

Polislerin protestocuları saldırısı sonucunda şu ana kadar onlarca kişi yaşamını yitirdi.