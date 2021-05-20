Kolombiya'da polis protestolara uzun menzilli silahlarla saldırıyor

Kolombiya'da hükümetin neoliberal politikalarına karşı süren barışçıl protestolara polis uzun ve kısa menzilli silahlarla saldırdı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, polisin Bucaramanga kentinde çiftçilere ateş açtığı görüldü. Görgü tanıklarına göre, en az 25 protestocu polis saldırısı sonucunda yaralandı.

Caucasia adlı yerleşim yerinde de onlarca çocuğun, hamile kadının ve yaşlının polis şiddeti nedeniyle bir okula sığınmak zorunda kaldığı aktarıldı. Sivi toplum örgütleri, buradaki çatışmalarda en az 10 kişinin yaralandığını belirtti.

Popayan kentinde de polisin San Jose Hastanesine göz yaşartıcı bomba atması sonucu hastanede bulunan onlarca hastanın bombadan etkilendiği bildirildi. Kalkınma ve Barış Çalışmaları (INDEPAZ), olayın, polisin kentte protestolara saldırdığı sırada gerçekleştiğini, bu saldırılarda en az 10 protestocunun yaralandığnı kaydetti.

Cali kentinin 12 de Octubre mahallesinde bir kadın, polis tarafından öldürülürken, bir genç kadın gündüz vakti, kimliği henüz belirlenemeyen bir adam tarafından 6 kez vuruldu.

Bogota kentinde de polisin protestolara katılanlara karşı orantısız şiddet kullandığı belirtildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, polisin kentte barışçıl göstericilere plastik mermiyle saldırdığı görüldü.

43 protestocu yaşamını yitirdi

Sivili toplum örgütü Temblores'in verilerine göre, protestoların başladığı 28 Nisan tarihinden bu yana 43 kişi polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitirdi. Örgüt, şu ana kadar 2 bin 387 kişinin polis şiddetine maruz kaldığını, 33 kişinin protestolar sırasında gözünden yaralandığı kaydetti. Örgütün verilerin göre, protestolarda 18 protestocu kadın polis tarafından cinsel saldırıya uğrarken, 548 kişi protestolar sırasında kayboldu.