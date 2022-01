Kolombiya'da çeteler son iki günde 6 kişiyi öldürdü

Kolombiya Kalkınma ve Barış Araştırmaları Enstitüsü (INDEPAZ), hafta sonu Magdalena ve Nariño'da 3 kişinin katledildiğini duyurdu.

Polis Albayı Alfonso Reyes, Nariño'daki katliamın zengin toprak sahiplerinin tuttuğu haydutlar tarafından yürütüldüğünü belirtti. Reyes, haydutların zengin toprak sahiplerinin topraklarına konmaya çalıştığı çiftçileri korkutmak için cinayetleri işlediğini belirtti.

Reyes, Teknik Araştırma Birlikleri'nden ajanların soruşturmaları hızlandırmak ve suçluları yakalamak için çalıştıklarını belirtti ve toplumu sakin olmaya çağırdı.

Magdalena'daki cinayetlerse Julio Zawady bölgesindeki El Salon'da bulunan bir eve giren ve içeridekilere ateş açan ağır silahlı kişiler tarafından işlendi. Kurbanlar Jorge Hernandez, Patricia de Armas ve 17 yaşındaki oğulları William olarak duyuruldu.

Magdalena'daki halk, Los Pachencas ve Gulf Clan adlı paramiliter gruplardan, çiftliklerini ve mülklerini satmaları için tehditler, saldırılar ve baskılara maruz kalıyor.

Ülkede silahlı çetelerin işlediği cinayetler sürekli hale gelirken Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, bunları önlemek için bir adım atmamakla eleştiriliyor.

Kolombiya Başsavcısı Francisco Barbosa, “Devletin paramiliter şiddeti kesin olarak ortadan kaldırmak için yapması gereken ilk şey, 2016 yılında Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile imzalanan Barış Anlaşmasını yürürlüğe koymaktır” dedi. Eski FARC üyeleri ülkedeki silahlı çetelerin esas hedefleri haline gelmiş durumda.

