Kolombiya Polis Akademisi'nden Nazi övgülü 'kültür paylaşımı' etkinliği

Kolombiya Polisi, Almanya'yla ilişkilerini onurlandırmak düzenlediği etkinlikte Polis Akademisi öğrencileri Nazi üniformaları giydi. Hatta bir "Adolf Hitler" benzeri bile etkinlikte kendisine yer buldu.

Törenin fotoğrafları Perşembe günü resmi bir polis Twitter hesabında paylaşıldı. Öğrencilerin Wehrmacht'ın gri-yeşil üniforması giymiş şekilde Almanya'yla ilişkileri kutladığı görülürken bazılarınınsa SS üniforması ve gamalı haç kol bandıyla tamamlanan siyah üniforma giydiği görüldü.

Kolombiya üniformalı iki polis memuru kurdele keserek 'kültür paylaşım' etkinliğini başlattı.

Paylaşılan sosyal medya metnindeyse polis, “Tulua kentindeki Simon Bolivar Polis Akademisi'nden misafir ülke Almanya ile bir Uluslararası Hafta düzenliyoruz. Bu kültürel alışverişlerle polis öğrencilerimizin bilgilerini pekiştiriyoruz” dedi.

Polis paylaştığı fotoğrafları tepkilerin ardından kaldırdı.

Polis akademisinin başkanı görevden alındı

Gelen yoğun tepkilerin ardından ülkenin Devlet Başkanı Ivan Duque Cuma günü Twitter'da yaptığı açıklamada, "Nazizm için herhangi bir aklama kabul edilemez. 6 milyondan fazla insanın hayatına mâl olan Yahudi Soykırımı'ndan sorumlu olanlara atıfta bulunan sembolleri kullanan veya bunlara atıfta bulunan herhangi bir gösteriyi kınıyorum" dedi.

Polis akademisinin başkanıysa görevden alındı.

Bu yılın başlarında hükümetin neoliberal politikalarına karşı başlayan kitlesel protestoları Duque'nin emriyle polis acımasızca ve kanlı bir şekilde bastırmıştı.