Kolombiya hükümeti ile ELN arasında ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi

Kolombiya'da Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile hükümet arasında 9 Haziran'da imzalanan 6 aylık ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi.

Hükümet yetkilileri ile ELN heyetinin, Küba'da 2 Mayıs-9 Haziran'da düzenlenen üçüncü tur müzakerelerinde imzaladığı "6 aylık geçici ateşkes anlaşması" bugün resmi olarak başladı.

Gerilla ile ordu ve polis arasındaki çatışmaların durdurulmasının yanı sıra barış görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi halinde ateşkesin Ocak ayında uzatılması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) de ateşkes sürecini takip etmek için 68 kişilik gözlemci grubu görevlendireceğini açıkladı.

Anlaşmanın ardından Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kolombiya hükümeti adına arabulucu Otty Patino, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Carlos Ruiz Massieu ile Pablo Beltran ve Israel Ramirez'in de aralarında yer aldığı ELN liderleri basın toplantısı düzenledi.

ELN, tek taraflı ateşkes ilan etmişti

ELN, 4 Temmuz'daki açıklamasında, 6 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 Ağustos'a kadar kendisine bağlı tüm birimlere ateşkes emri vermişti.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da 6 Temmuz'daki açıklamasında, ELN'ye karşı askeri operasyonların askıya alındığını belirtmiş, "Ulusal ikili ateşkes anlaşması" kararnamesini imzalamıştı.