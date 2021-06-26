Kolombiya Devlet Başkanı'nı taşıyan helikoptere ateş edildi

Kolombiya Devlet Başkanı Iván Duque ve birkaç üst düzey yetkiliyi taşıyan helikopter, birkaç kez vuruldu. Devlet Bbaşkanı bunu "korkakça bir saldırı" olarak kınadı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, olay Cuma günü Duque ve diğer yetkililer yakındaki bir kasabadaki bir toplantıdan dönerken Cucuta kentindeki Camilo Daza havaalanı yakınında meydana geldi. Devlet Başkanı, Cuma günü daha sonra saldırıyı doğruladı ve "güvenlik güçlerine uçağa ateş eden ve hayatları riske atanların peşine düşme talimatı verdiğini" belirtti.

Duque "Korkakça bir saldırıydı. Uyuşturucu kaçakçılığı, terörizm ve ülkede faaliyet gösteren organize suç örgütleriyle mücadelede hükümet olarak bir dakika, bir gün bile bocalamayacağız” dedi.

Basında çıkan haberlerde helikopterin beş veya altı kez vurulduğunu söylerken Duque'nin makamı, saldırıda kimsenin yaralanmadığını ve aracın olaysız bir şekilde inebildiğini belirtti. Helikopterde Duque'nin yanı sıra Savunma Bakanı Diego Molano ve İçişleri Bakanı Daniel Palacios'un yanı sıra Norte de Santander valisi Silvano Serrano ve Cucuta Belediye Başkanı Jairo Yáñez de vardı.

El Spectador, Camilo Daza havaalanındaki tüm uçuşların askıya alındığını bildirdi. Şimdiye kadar helikopter saldırısının sorumluluğunu hiçbir kişi veya grup üstlenmedi ve yetkililer herhangi bir yeri işaret etmedi.

Helikopter saldırısı, Duque tarafından başlatılan tartışmalı bir vergi reformu ile Nisan ayı sonlarında ateşlenen ülke çapında bir dizi yoğun protestoyu takiben geldi. Teklif o zamandan beri geri çekilirken gösteriler devam etti.