Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yaptığı baskına tepki

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X hesabından açıklama yaparak, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yaptığı baskına tepki gösterdi.

Petro, beşikte bulunan, silah doğrultulmuş bir bebek fotoğrafı paylaşarak, "Zorla, silahlarla girdiler ve hastanede silah yoktu. Demokrasi vaazı verenlerin yeni bir savaş suçu" ifadelerine yer verdi.

İsrail'in Şifa Hastanesi'ne baskınından kısa süre önce de X'ten açıklamada bulunan Petro, "Binlerce mülteci, yüzlerce çocuk ve bebekle dolu olan bir yere askeri saldırıyı göreceğiz. Nasıl ki dünyanın silahlarla dolu bu azınlığı, ezilmiş halka bu şekilde muamele ediyorsa, iklim felaketi başladığında da tüm dünyaya aynı şekilde muamele edecekler" değerlendirmesinde bulunmuştu.