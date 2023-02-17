Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile sınırda görüştü

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, mevkidaşı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile iki ülke sınırında bir araya geldi.

Komşu ülkeler Kolombiya ile Venezuela'yı birbirine bağlayan Atanasio Girardot Uluslararası Köprüsü'nde görüşen Petro ve Maduro, ikili ticareti daha da artırma konusunda mutabık kaldılar.

Kolombiya tarafından yapılan açıklamada, iki ülke ticaretinin bu yıl 1,8 milyar dolara ulaştırılması için Venezuela ile ikili antlaşma imzalandığı bildirildi.

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, "2023'te ikili ticaretin büyüme trendiyle devam ederek 1,7 ila 1,8 milyar dolar arasında toplam ticari büyümeye yükselmesi hedefleniyor. Üretimin çeşitlendirilmesi, ortak pazara erişim ve kalkınmayı pekiştirmek için yasal çerçeve derinleştirilmeli" ifadesine yer verildi.

Petro, Twitter hesabından Maduro ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti ile Kolombiya Cumhuriyeti arasında kısmi ticaret ve yatırım koruma anlaşması imzalandı" ifadesini kullandı.

Maduro da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "tarih yazmaya devam ettiklerini" belirterek, "Venezuela ile Kolombiya'yı birleştiren sınırda Cumhurbaşkanı ile 28 Numaralı Ticari Nitelikli Kısmi Kapsam Antlaşmasını imzaladık. Bu antlaşma, halklarımıza daha fazla refah sağlanması için yeni bir adım teşkil etti" açıklamasında bulundu.

Petro, 2 Kasım 2022'de 6 yıl sonra Venezuela'yı cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret eden Kolombiyalı lider olmuştu. (AA)