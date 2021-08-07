Kokain taşıyan Türk uçağının pilotu kaçmaya çalışmış

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre; Brezilya Federal Polisi'nin operasyonuyla kokainle yakalanan Türk uçağının Türk pilotu V.D. nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Pilotun mahkemede yaptığı “Yolcunun kişisel bagajı, benim bilgim yok” yönündeki savunmayı inandırıcı bulmayan hakim, Türk pilotun tutuklanmasına karar verdi. V.D. İspanyol yolcu Gonzalez Valdez'le birlikte cezaevine konuldu.

Operasyon sırasında Türk pilot V.D.'nin uçağın kapısını kapatıp, motorları ateşleyerek kaçma girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Hatta Brezilya basınına göre Federal Polis silahlarını çekerek polisi durdurdu.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

İspanyol yolcu ile iki pilot, teknisyen ve kabin memurundan oluşan dört Türk mürettebat gözaltına alındı.

İkinci pilot, teknisyen ve kabin memuru ilk sorgularının ardından serbest bırakılırken İspanyol yolcu 60 yaşındaki Gonzalez Valdez ve 48 yaşındaki Türk Kaptan Pilot V.D. nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Brezilya'daki Türk Büyükelçiliği tarafından görevlendirilen bir avukatın da eşlik ettiği duruşmada, Türk pilot ve İspanyol yolcu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçma girişimi şüpheli hale getirdi

Kokain dolu halde yakalanan uçağın sahibi Diyarbakırlı iş insanı Şehmuz Özkan'a ait Air Charter Market (ACM) olayın duyulmasından hemen sonra yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Müşteri ve şahsi eşyalarının şirketimiz ve uçuş ekibimiz ile hiçbir ilgisi olmadığı ve yolcu eşyalarının kontrol sorumluluğunun tamamen havalimanı otoritesinde olduğu ve hukuki sürecin tamamlanmasına müteakip uçuş ekibimiz ve uçağımızın en kısa sürede Türkiye'ye geleceği tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

Ancak, kaynaklar kaçma girişimi ve 24 bavuldan şüphelenmeyip havalimanında yeniden arama talep etmemesinin asker kökenli pilot V.D.'nin tutuklanmasında etkili olduğunu değerlendiriyor.