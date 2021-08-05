Brezilya’da Türk uçağına operasyon, bin 305 kilogram kokain bulundu, şirketten açıklama

Brezilya polisi tarafından yapılan operasyonda, ACM Havacılık şirketine ait Türk tescilli bir özel uçakta en az 25 valiz dolusu kokain olduğu belirtilen uyuşturucu yakalandı. İYİP İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık söz konusu operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Brezilya Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Brezilya Federal Polisin, Fortaleza Havaalanı'nda bir Türk jetine operasyon yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, İspanyol yolcu ve uçağın dört Türk mürettebatı sorgulanmak üzere gözaltına alındığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, polisin uçak pilotlarının önünde valizleri açtığı, içinden çıkarılan maddenin test edilerek kokain olduğu tespit edildi.

Brezilya medyasına yansıyan Federal Polisi’nden edinilen bilgiye göre toplam 1304 kilogram olduğu belirtiliyor.

Brezilya polisi baskınla ilgili bir basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Türk iş jetinde onlarca valiz dolusu kokain yakalandı. Brezilya Fortaleza Havalimanı’ndan Belçika’ya uçacak olan yolcunun olduğu iddia edilen kokainlere el konuldu. Yolcu ve pilotlar gözaltına alındı pic.twitter.com/NymFfU0XaJ — Ali KIDIK (@alikdk) August 4, 2021

Şirketten açıklama geldi

İstanbul merkezli ACM Havacılık’tan İspanya vatandaşı bir kişiye kiraladıkları uçakta, Brazilya’da yapılan aramalarda uyuşturucu bulunmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı:

“Uçağın Belçika Brüksel Havalimanı’na kalkış için hazırlıkları yapıldığı esnada uçağı kiralayan İspanya pasaportuna sahip yolcuya ait şahsi bavullarda, Brezilya güvenlik güçleri tarafından yapılan arama sonucu uyuşturucu madde bulunmuştur. Söz konusu müşteri ve şahsi eşyalarının şirketimiz ve uçuş ekibimiz ile hiçbir ilgisi olmadığı ve yolcu eşyalarının kontrol sorumluluğunun tamamen havalimanı otoritesinde olduğu ve hukuki sürecin tamamlanmasına müteakip uçuş ekibimiz ve uçağımızın en kısa sürede Türkiye’ye geleceği tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur.”