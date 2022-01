Kod adı ‘Son laik bükücü’: Kim bu Nevzat Kanlı 35?

Kemal Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda ” Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç… ” ifadelerini kullandı.

"Bugün saray tarafından bana özel olarak atanan trolleri ve devasa troll ağını anlatmak için sizleri davet ettim. Biliyorsunuz bu sarayın şatafatın devam etmek için beslediği yapılar var. Milletin mutfağı faturalardan kırılırken devasa bir troll ağı hazineden çalınan paralarla besleniyor. Bir imza ile. Neden 6 milyar lira beşli çeteden birine aktarılıyor. Onlar bu parayla havuz medyası gibi kanalları finanse ediyorlar. finanse edilen diğer bir illegal ordu da işte bu troller."

“Bugün saray tarafından bana özel olarak atanan trolleri ve Türkiye genelinde kurulan devasa trol ağını anlatmak için sizleri davet ettim” diyen Kılıçdaroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz bu sarayın şatafatını devam ettirmek için beslediği yapılar var. Milletin mutfağı faturalardan kırılırken, devasa bir trol ağı Hazine’den çalınan paralarla besleniyor. Bir tek imzayla.

Neden 6 milyar lira beşli çeteden birine aktarılıyor? Onlar bu parayla havuz medyası gibi kanalları finanse ediyorlar. Finanse edilen diğer bir illegal ordu da işte bu troller. Sizin paranızı önce Hazine’ye alıyorlar, sonra bunlara aktarıyorlar. Ama yetmiyor artık Hazine. Onun için sizlere döndüler; vergi üstüne vergi, zam üstüne zam, faturayı yine size çıkarıyorlar. Çünkü yeniden götürmek üzere Hazine’ye para aktarmaları gerekiyor."

‘Trollerin’ deşifresi için araştırma yaptırdığını açıklayan ve sonuçları paylaşan Kılıçdaroğlu, “Ben de bu trol ağının deşifre edilmesi için araştırmacılardan yardım istedim. Elimde bir rapor var. Bu rapor, dünyada bir ilk. İllegal bir trol ağının nasıl çalıştığını gösteriyor. Ayrıca da isim isim deşifre ediyor bu trolleri. Hepsi elimizde” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Ben, bana atanmış trollerime özel bir teşekkürü borç bilirim. Müthiş bir iş çıkarmışlar. Son 6 ayda beni etiketleyen 700 binden fazla tweet atılmış. Bunların 300 binini bu maaşlı trollere ürettirmişler. Bu sarayın her şeyi sahte! Her şeyi illegal! Devleti suça alet ediyorlar. Ses dinlemesi yapıyorlar. MOBESE ile her hareketimizi takip ediyorlar. Dijitlade de bir trol ordusu ile karalamalar yapıyorlar Sarayın tüm meşgalesi bu. Halkımız ise sefalet içinde” diye konuştu.

Söz konusu rapordan bir kısmı anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

‘Nevzat Kanlı 35’…Diğer namı ‘Son laik bükücü’. Nevzat Kanlı benim sapığım gibi bir şey. Ne yazsam, ne tweet atsam, nerede konuşmam yayınlansa bu sapığım hemen altına küfürleri döşüyor. Çünkü söyleyeceği karşı bir fikir yok. İşi gücü deliler gibi küfretmek. Aslında bu ağlar iç içe geçmiş durumda. Nevzat Kanlı’ya bağlanmış troller var. Onun sinyaliyle bu troller devreye girip onun küfürlerini paylaşıp duruyorlar.

Son 3-4 ay içinde Nevzat Kanlı bana 4 bin kez küfür etmiş. Günde ortalama 40 küfür eder. Sanmayın ki Nevzat Kanlı bir robot. Sizin gibi gerçek bir kişi Sarayın taşıyıcı trollerinden biri. Bu aralar hesabı askıda. Ama biz biliyoruz onun ne yaptığını. Nevzat Kanlı gibi 10 civarında daha taşıyıcı trol daha var. Bunların altında ise yine örgütlenmiş, sinyal bekleyen başka troller de var. Sayıları 10 binleri buluyor bunların. Tıpkı bir ordu gibi.

Trakyalı diye bir diğer trol başı, günde beni hedef alan 30 tweet atıyor. Günde 30 küfür. Bu troller vallahi billahi harcanıyor. Bunların yeri Guiness Rekorlar Kitabı.

İsimleri tek tek sayan Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, sen bunların sigortasını yapıyor musun? Bir ıslak imzana bakar!” diye seslendi.

CHP lideri, “Sevgili halkım, bunların işleyişleri çok basit. Trol başları ve yazılımlarıyla bir hashtag açıyorlar. Sürülerine talimat veriyorlar ‘saldırın’ diye. Hepsi ‘fake’. Hepsi bot hesapların marifeti. Dilleri de çok tanıdık. Ağa babalarının dili. Kılavuzları camide dil kopartıyor, bunlar da dijitalde” dedi.

Trollere: Sonuçları çok ağır olur

‘Trollere’ de seslenen Kılıçdaroğlu, “Sevgili troller, size bir tavsiyem. Verdikleri 3-5 kuruşa kanmayın. Gün gelir bunların sonuçları çok ağır olur” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle bitirdi:

"Sevgili baş algıcı. Asıl sözüm sana. Çoluğu çocuğu bu algı işlerine, bu pisliklerine niye alet ediyorsun. Teşkilatlarını küfür merkezlerine dönüştürmüşsün. Utanmıyor musun? Onların başını yakma. Otur kendin yaz tweetlerini. Ya da topla cesaretini çık karşıma. Sen zaten küfür etsen kimse şaşırmaz. Bugünün hashtagı de benden olsun sevgili halkım. “#SarayınTrolleriİfşaOldu”. Bunun altına yazarsınız ya da boş verin etiket falan da yazmayın. Hadi eyvallah"