Koç'un kazandığı Kalamış Yat Limanı ihalesinin neden iptal edildiğini yazdı: Yeni talipli BAE

Koç Holding’in kazandığı Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edilmişti.

Konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme alan Dünya gazetesinden Kerim Ülker, "Hatırlayacağınız üzere Koç Holding’in bağlı ortaklığı Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art) 2.5 milyar liralık en yüksek teklifi vermişti. Cumhurbaşkanlığı’nın daha önce onayladığı proje geçtiğimiz hafta yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla iptal edildi. İptalin gerekçesi ise açıklanmadı. Ardından önceki gün bir ihale daha iptal edildi. Bu iptal ise geçen yıl eylül ayında yapılan Muğla’daki Akköprü Hidroelektrik Santrali Projesi’ydi. İhaleyi 605 milyon lira olan en yüksek teklifle Aydem Enerji kazanmıştı. O ihaleyi de Rekabet Kurumu onaylamıştı. Ancak yine Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla karar iptal edildi" dedi.

"Gerekçesi açıklanmayan her iki iptal kararının altında ihalelerin TL ile yapılması olduğunu öğrendim" diyen Ülker, şu iddiaları dile getirdi:

Şöyle ki Koç Holding’in kazandığı Kalamış ihalesinin yapıldığı 7 Ekim 2021’de dolar 8.87 TL idi. Yani kaba bir hesapla 281 milyon dolara mal olmuştu. Eğer dolar üzerinden yapılsaydı 281 milyon doların karşılığı da 3.8 milyar TL. Yani arada 1.3 milyar TL’lik bir değişim fark söz konusu. Benzer şekilde yine TL ile yapılan Aydem’in kazandığı ihale döneminde ise dolar yine benzer rakamlarda; 8.63 TL idi. Kaynaklarımdan edindiğim bilgilere göre TL ile yapılan her iki ihale, dolardaki değişim nedeniyle iptal edilmiş. Gelelim Kalamış Yat Limanı ile ilgili ikinci gelişmeye. Körfez Bölgesi’ne yakın, yatırım ve satın alma konularında önemli projelere imza atan kaynağıma bundan sonrasını sorduğumda ise ilginç açıklamalarda bulundu. Dubai’de yaşayan ve bölgeyi iyi bilen kaynağım, “BAE bu konuya en fazla ilgi gösteren ülke. Türkiye’ye 10 milyar dolarlık fon ayırdıklarını açıkladılar. Hatırlarsanız Abu Dabi Kalkınma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hassan Al Suwaidi, bu fonun potansiyel gördüğü sektörleri anlatırken liman ve turizm yatırımlarını da söylemişti. Burada Kalamış için bir hazırlık süreci olduğunu duydum. Teklif verecekler diye düşünüyorum” dedi.