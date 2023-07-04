Koçlardan Saray çıkarması: Koçlar, Sanayi Bakanı ile Erdoğan'ı ziyaret etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saray'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile kamuoyunda “AKP muhalifi”, “Cumhuriyet ailesi”, “Laik duyarlılığı olan” diye pompalanan Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti. Görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Tokalaşmadan sonra imzalar atıldı, resmi adımdan sonra Saray'a çıkarma

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "asla görüşmeyeceğim" dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile tokalaşmış ve iki ülke arasında temaslar yoğunlaşmıştı. Bu 'barışma'nın hemen ardından 2022 yılının Aralık ayında Koç Holding'e ait Arçelik, Mısır'da 100 milyon dolar yatırımla inşa edeceği beyaz eşya üretim tesisi için imzaları atmıştı.

AA'nın imzaların atıldığı gün yayımladığı haberde; Kahire'de gerçekleşen fabrikanın temel atma töreni, Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı, Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, Beko Mısır Ülke Müdürü Ümit Günel ve üst düzey devlet görevlilerinin katılımıyla gerçekleştiği bilgileri yer alıyordu.

13 yıl sonra resmi olarak bugün Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarıldığı duyuruldu ve hemen ardından Koç ailesinden Saray'a çıkarma yapıldı. Görüşme basına kapalı yapıldı, içeriğe ilişkin bilgi paylaşılmadı.

AKP iktidarında Koç gibi semirdiler

Koç Holding, AKP’li yıllarda Türkiye’nin açık ara en büyük holdingi haline geldi. 2003-2013 arasındaki dönemde Koç’un 10 yıllık net kârı 13.4 milyar lira oldu.

2016 yılında Ford'un Ecotorq motorları Eskişehir İnönü Tesisleri'nde yaptığı konuşmada Erdoğan’a teşekkür eden Ali Koç, hükümetin son dönemde sanayiciye sahip çıkmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Hükümetimiz bizlere Cumhuriyet tarihinin en önemli programlarını, teşviklerini yetiştiriyor. Hiçbir dönemde sanayicilere bu imkânlar sunulmamıştı" ifadelerini kullanmıştı.

1926 yılında Vehbi Koç tarafından kurulan holdingin, 2021’in aynı dönemde 5,3 milyar TL olan net dönem kârı, 2022’nin ilk yarısında yüzde 317 artışla 22,2 milyar TL’ye yükseldi. 2022’nin ilk yarısındaki kombine net dönem kârı ise 46,1 milyar TL’ye yükseldi.

Koç, AKP döneminin sonradan görmeleri gibi görgüsüzce Erdoğan yalakalığı yapmak yerine, iktidar yandaşlığını ve işbirliğini daha perde arkasından ve kurallara uygun sürdürdü. AKP iktidarı süresince servetini hep katladı.

İşte Koç-AKP ortaklığının bazı vukuatları: