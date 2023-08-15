Kocepete Cami'nde çekim yapan yönetmen ve model gözaltına alındı

Ankara'daki Kocatepe Cami'nin iç ve dış mekanında yapılan çekimler nedeniyle hedef gösterilen model Ezgi Cebeci ve yönetmen Bilal Kısa, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocatepe Cami’nde çektikleri ve sosyal medyada yayımladıkları fotoğraflar sebebiyle haklarında resmen soruşturma başlatılan Cebeci ve Kısa’nın gözaltına alındığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yazılı, görsel ve sosyal medyadaki yayınlar sebebiyle yapılan açık kaynak araştırmalarında;

Bilal Kısa isimli bir yönetmenin bir bayan şahısla Ankara Kocatepe Camii'nde çektiği ve sosyal medyada yayınladığı fotoğraflar sebebiyle TCK’nın 216/3 maddesinde düzenlenen halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçundan resen soruşturmaya başlanıldığı;

Bu kapsamda kolluk birimleri tarafından yapılan araştırmada fotoğrafları çekilen bayan şahsın Ezgi Cebeci, söz konusu yayını yapan yönetmenin Bilal Kısa olduğu, şüphelilerin Ankara’da ikamet ettiği hususlarının tespit edildiği,

Şüphelilerin gözaltına alındığı, ikametlerinde arama, suç delillerine el konulması ve CMK m. 134. kapsamında dijital materyallerinde inceleme kararı verildiği, evrakın mevcutlu olarak hazırlandığı, bilgilerinize arz olunur.”