Kocatepe'de fotoğraf çekimine 'uygunsuz kıyafet' soruşturması

Yönetmen Bilal Kısa, Ankara'daki Kocatepe Cami'nin iç ve dış mekanında yapılan çekimleri "Zıtların Büyüsü" başlığı altında paylaşmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "uygunsuz kıyafetlerle" yapıldığı belirtilen çekimi gerçekleştirenler ve bunu sosyal medyadan paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Göbeği açık kıyafetle poz veren modelin hedef gösterilmesi sonrası başsavcılıktan yapılan açıklamada, camide çekilen fotoğraflara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesindeki "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Açıklamada, kolluk birimlerince yapılan araştırmada fotoğrafları çekilen kadının Ankara'da yaşayan E.C. olduğunun belirlendiği, yayın yapan yönetmenin açık kimlik bilgilerinin tespiti için araştırmalara devam edildiği aktarıldı.

'Yanlış anlaşıldı'

Soruşturmanın ardınan açıklama yapan Bilal Kısa, özür dileyerek şunları söyledi: "Kocatepe Camii'nde yapmış olduğum çalışmanın amacından çok fazla saptığı ve yanlış yerlere çekildiğini üzülerek izlemekteyim. Niyetimin camiye küsmüş belli bir kesimin önyargısını kırıp huzuru bulacakları yerin camii olduğunu göstermekken şu an vatan hainliğine kadar ilerleyen yakıştırmalar görmek beni ve ailemi endişelendiriyor. Keşke böyle olmasaydı. Kırdığım, yanlış anlaşıldığım herkesten ayrı ayrı özür dilerim."