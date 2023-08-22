Kocatepe'de çekim yapan model ve yönetmene 1,5 yıl hapis istemi

Ankara'daki Kocatepe Cami'nin iç ve dış mekanında yapılan çekimler nedeniyle gözaltına alınarak serbest bırakılan model Ezgi Cebeci ve yönetmen Bilal Kısa hakkında dava açıldı.

İddianamede, Kısa ve Cebeci’nin, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri basın ve yayın yoluyla alenen aşağılama” suçundan 1,5 yıla kadar hapsi istendi.

Çekimler nedeniyle hedef gösterilen Cebeci ve Kısa, haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmayla gözaltına alınmış, sonra adli kontrolle serbest bırakılmıştı.