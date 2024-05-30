Koca'nın hastanesi için kaçak otopark inşaatına direnen Acıbademlilere İBB güvenlikleri saldırdı

İstanbul’un Kadıköy ilçesine bağlı Acıbadem Mahallesi’nin sakinleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Sağlık Grubu’nun yeni hastanesi için yapılmak istenen kaçak otopark inşaatına karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde pankart açınca, güvenliklerin saldırısına uğradı.

Vakıf arazisine inşa edilen Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nin otopark ihtiyacını karşılamak için hastanenin bitişiğinde E-5 kenarındaki yeşil alan olan Karayolları’na ait arazi (karayolu şevi), İBB tarafından "mekanik otopark inşaatı” için ihaleyle iki şirkete verilmişti.

Acıbadem Mahallesi sakinleri gerekli izinler alınmadan, kaçak bir şekilde yapılmak istenen otopark inşaatına 3 aydır direniyor, bölgede nöbet tutuyor.

İki hafta önce bu alana İBB ve Ekrem İmamoğlu imzalı “mekanik otopark inşaatı” yazılı pankart asılmış, mahallelinin tepkisi üzerine pankart kaldırılmıştı.

Hafta başındaysa bu kez alana büyük demirlerle vinç getirildi, ancak yine mahallelinin tepkilerinin ardından yeşil alanın demirlerle kapatılarak inşaata başlanması girişimi engellendi.

Mahalleli İBB'nin ihaleye verdiği otopark inşaatına başlanmasına izin vermiyor, son olarak bölgenin demirlerle kapatılma girişimini engelledi.

Bugünse Acıbadem Mahallesi sakinleri Saraçhane’deki İBB binası önüne giderek yetkililerle görüşmek istedi. İBB önünde pankart açan mahallelilere İBB güvenlikleri saldırdı, açtıkları pankart yırtıldı.

Acıbadem Direnişi’nden Aslı Kahraman Eren olayı şöyle anlattı:

“Medipol hastanesinin yanındaki yeşil alanda otopark projesine karşı direnen yaşam savunucuları olarak buraya geldik. Biz burada 10 kişiydik. İBB’nin önünde pankart açmak istedik. ‘Karıncanın kardeşi var onu kimseye ezdirmeyiz’ yazıyor pankartımızda. ‘İBB ranttan yana olma halktan yana ol’, ‘İBB hani yemeyecektin, yedirmeyecektin’ yazılı da dövizlerimiz vardı. ‘Açamazsınız’ dediler, saldırmaya başladı güvenlikler. Biz de ‘demokratik haklarımızı biliyoruz, açacağız’ dedik. Saldırdılar. Pankartı yırttılar. Bir kadın arkadaşımızın gözlüğü kırıldı. Benim eşim belinden ameliyatlı onu yere ittiler.”

Direnişteki Acıbadem Mahallesi sakini Güzide Erden de “Öncelikle biz burada muhatap bulmak istedik. Ancak muhatap çıkmıyor. O yüzden biz de pankart ve dövizlerle sesimizi duyurmaya çalıştık” dedi ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

‘İBB’nin Medipol’den değil halktan yana olmasını istiyoruz'

Saldırının ardından Saraçhane parkında bir basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasını okuyan mahalle sakini, inşaat mühendisi Turan Karadeniz, İBB’nin çok katlı otopark kararının iptalini ve yaptığı ihalenin feshini talep ettiklerini belirtti.

Karadeniz “İBB’nin Medipol’den yana değil halktan yana olmasını istiyoruz. İBB’nin ucube bir metal yığınını önümüze tam otomatik katlı otopark olarak koyması yerine yeşil bitki örtüsü ve bol ağaçlı bir şevin yeniden teminini istiyoruz” dedi.