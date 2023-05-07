Kocaeli'nde iş cinayeti: Hafta sonları ek işte çalışan belediye işçisi yaşamını yitirdi

Kocaeli'nde hafta sonları ek işlerde sigortasız olarak çalıştığı öğrenilen Ali Kaya isimli işçi, inşaat iskelesinde çalışırken hasarlı olan makaranın çürük iskele tahtasının üzerine düşmesi sonucunda aşağıya düştü.
soL'un edindiği bilgilere göre; İzmit ilçesinde bulunan Fevziye Caddesi üzerindeki bir binada meydana gelen olay öncesinde, iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı bildirildi.
Ambulansın olay yerine geç gelmesi nedeniyle ilk müdahale için geç kalındığı aktarılırken, Kaya olay yerinde yaşamını yitirdi.
İzmit Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen Kaya'nın, hafta sonları ek iş olarak günlük 200 TL karşılığında sigortasız şekilde çalıştığı bilgisine ulaşıldı.