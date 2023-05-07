AKP iktidarında en az 31 bin 131 emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), bu yılın ilk 4 ayına yönelik ‘İş Cinayeti Raporu’nu açıkladı.

2023'ün ilk dört ayında 585 emekçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği belirtilen raporda, AKP'nin iktidarda olduğu yıllarda bu sayının 31 bin 131 olduğu belirtildi.

İSİG raporuna göre, bu yılın ilk dört ayında 585 emekçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi, geçen Nisan ayında iş cinayetinde ölen emekçi sayısı 122 oldu.



İSİG’in raporunda, iş cinayetlerinin basına yansımamaya başlandığına dikkat çekilerek şöyle denildi:



"Yüzde 68’ini ulusal basından; yüzde 32’sini ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2023 yılının ilk dört ayında (Ocak’ta 120, Şubat’ta 213, Mart’ta 130, Nisan’da 122 olmak üzere) en az 585 işçi hayatını kaybetti... Yani bu yıl da her gün ‘en az’ 5 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. En az diyoruz çünkü tespit ettiklerimiz basına yansıyanlar ya da bize bildirilenler. Bir yandan deprem bölgesinde kaybettiğimiz işçi arkadaşlarımızın bilgisine ulaşmak neredeyse imkansız (şu ana kadar sadece 110 işçi ölümü bilgisine ulaştık). Diğer yandan deprem gündemi nedeniyle diğer şehirlerdeki iş cinayetlerinin de basına yansıması azaldı."