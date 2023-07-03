Kocaeli'de 'Suriyeliler ev bastı' iddiası üzerine gerginlik çıktı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Suriyeli bir grubun mahalleliye saldırdığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Suriyeli olduğu ileri sürülen bir grup elinde silah ve sopalarla mahalleden birinin evini bastı. Yaşanan olayın ardından ilçede yaşayanların sokağa çıktığı ve "Ovada mülteci istemiyoruz” sloganı attığı belirtildi.

Sosyal medyada bir video paylaşan İYİP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Kentim Kocaeli Dilovası’nda Suriyelilerin bir evi basması üzerine başlayan hadiseler bu gece halkın sokağa çıkması ile devam etti. Vatandaşlar şimdi dağılıyor. Yarın akşam Kaymakamlık önünde toplanıp, Suriyeliler’in Dilovası’nı terketmesini isteyecekler" ifadelerini kullandı.

Kentim Kocaeli Dilovası’nda Suriyelilerin bir evi basması üzerine başlayan hadiseler bu gece halkın sokağa çıkması ile devam etti.

Vatandaşlar şimdi dağılıyor. Yarın akşam Kaymakamlık önünde toplanıp, Suriyeliler’in Dilovası’nı terketmesini isteyecekler. pic.twitter.com/6jM2VuzbCa — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) July 2, 2023

Kocaeli'nin yerel basınında yer alan haberlere göre, Dilovası’nda gerçekleştiği belirtilen görüntülerde Suriyeli bir grubun ellerinde silah ve sopalarla mahalleden birinin evini bastığı ileri sürüldü. Yaşanan o anları evin karşısındaki apartmandan çeken yurttaş ise yabancıların bir yurttaşın evini bastığını söyledi.