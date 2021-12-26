Kocaeli’de otobüs durağa daldı: 3 kişi otobüsün altında sıkıştı

Kocaeli'de önce hafif ticari araçla çarpışan otobüs, daha sonra durağa çarptı. Durakta bekleyen yolculardan 3'ü ise otobüsün altında sıkışarak yaralandı.

Kaza, Darıca ilçesinde bulunan İstasyon Mahallesi Marmaray Durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Z.Ç. idaresindeki 41 J 6064 plakalı halk otobüsü sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle ara sokaktan çıkmakta olan M.Y. yönetimindeki 54 ZY 920 plakalı Renault marka hafif ticari araç ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yolun karşı şeridine savrulurken, otobüs ise durağa çarparak durabildi. Durakta bekleyen yolculardan 3 tanesi otobüsün altında sıkıştı. Kazanın şokuyla otobüs şoförü N.Z.Ç. önce kaçıp sonra tekrar olay yerine döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün altında sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin çabalarıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan 3 vatandaştan ikisi Farabi Hastanesi’ne biri ise Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Hafif ticari aracın sürücüsü olan Mehmet Yerlikaya kazayı, "Çok süratliydi. Ben ara sokaktan çıktım. Hiç fren yapmadan üzerime doğru gelip bana çarptı. Sonra da kaçtı" sözleriyle anlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)