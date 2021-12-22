Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı: En az 20 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde EGO otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre aralarında öğrencilerin de bulunduğu en az 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Sincan-Ayaş yolu Yenikent girişinde meydana geldi.

EGO otobüsünün Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası yakınlarında bariyerlere çarpması sonucu ilk belirlemelere göre aralarında öğrencilerin de olduğu 20'nin üzerinde kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kazanın ardından Ankara-Ayaş yolu trafiğe kapanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. (İHA)