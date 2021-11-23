Kocaeli'de EMEP üyeleri ve Evrensel muhabirine gözaltı

Evrensel Kocaeli Temsilcisi Gözde Meydan, Derince'nin Yenikent Mahallesi'nde düzenlenen eylemi takip ettiği sırada gözaltına alındı.

EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan da Yenikent'te tencere tavalarla "Hükümet istifa" diyen emekçiler arasında yer alan partinin Körfez İlçe Başkanı Adem Korkmaz'ın gözaltına alındığını duyurdu. Erkan, "Hükümet istifa demek ne zamandan beri suç oldu! İlçe başkanımızı derhal serbest bırakın" dedi.

Evrensel'de yer alan habere göre eylemde İlçe Başkanı Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 EMEP üyesinin gözaltına alındığı öğrenildi.