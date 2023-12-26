Kocaeli'de ekmeğe bir zam daha

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na (KESOB) üye fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseltildi.
KESOB’un Aralık ayı meclis toplantısı, KESOB Başkanı Kadir Durmuş başkanlığında toplandı. Toplantıda, ekmek ve simit fiyat tarifeleri yeniden belirlendi. Yapılan oylama sonucunda, Kocaeli'de “1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 lirayı geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 lira olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.
Toplantıda alınan kararla 1 kilogram ekmeğin fiyatı yüzde 6,6; simit içinse yüzde 25'lik zam talebi görüşülerek kabul edilmiş oldu.
Şu anda 7 lira 50 kuruştan satılan ekmeğin fiyatı 8 liraya olurken, 10 liradan satılan simidin fiyatı ise 12 lira 50 kuruş olacak.