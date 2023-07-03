Kocaeli Valisi'nden 'Dilovası' açıklaması: 'Maalesef provokasyon gerçekleşti'

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginliğe ilişkin Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Olaya karıştığı tespit edilen şahıslar yakalanmıştır. Haklarında adli işlem yapılan şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne deport edilmek üzere gönderilmiştir, ayrıca evcil hayvanın ölüm sebebinin tespiti amacıyla alınan numune ilgili kuruma gönderilmiştir" denildi.

Vali Yavuz: Maalesef provokasyon gerçekleşti

Öte yandan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bugün Dilovası ilçesinde muhtarlar ile bir araya geldi.

Toplantı çıkışında bir basın mensubunun, dün Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginliğe ilişkin sorusu üzerine Yavuz, "evcil hayvanın öldürülmesi şüphesiyle yaşanan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü ancak güvenlik görevlilerinin olaya süratle müdahale ederek o akşam sorunu çözdüğünü" söyledi.

Yavuz, köpeğin ölüm sebebinin belirlenmesi için numunelerin ilgili kuruma gönderildiğini bildirerek, "Daha sonra sosyal medyada birtakım provokatif paylaşımlar yapılmaya başlandı. Özellikle yabancı Suriyelilerin, vatandaşlarımızın evlerini taşladıklarına yönelik maalesef provokasyon gerçekleşti. Yani gerçeğe aykırı beyan oluştu. Videodan hareketle sonuç elde edilmek istendi. Başından itibaren konuyla ilgili il emniyet müdürlüğümüz, istihbarat birimlerimiz gerekli teknik çalışmaları gerçekleştiriyor" dedi.

AA'nın haberine göre köpeğin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Yavuz, konunun başka mecraya çekilerek yabancı karşıtlığına dönüştürülmesinin de kendilerini üzdüğünü kaydetti.

'Ağır yaralanan kimse yok'

Yavuz, "Herhangi bir vatandaşımızın evine direkt saldırı gerçekleşmemiştir. Özellikle köpeği ölen kişi, yakın arkadaşları ve mahallede bulunanlar ile mahallede mukim geçici koruma altındaki Suriyeliler arasında çok kısa süren olay meydana gelmiştir. Olayın özeti budur. Hayati tehlikesi bulunan veya ağır yaralanan kimse yoktur. Bu olaylara karışanlarla ilgili cumhuriyet başsavcılığımız adli süreci başlatmış, adli işlem de yapılmıştır" diye konuştu.

Yavuz, olaya ilişkin "yabancılardan 10 kişinin tedbir amaçlı geri gönderme merkezine teslim edildiğini" belirterek, "Konu adli ve idari yönden soruşturulmaktadır. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda sakin, sağduyulu olmalarını, toplumumuzu karıştırmak isteyenlere fırsat vermemelerini özellikle rica ediyoruz. Güvenlik birimlerimiz ve devletimiz her alandadır, konuya hakimdir" şeklinde konuştu.