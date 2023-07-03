Kocaeli Valiliği'nden 'Suriyeliler ev bastı' iddiasına yalanlama

Kocaeli Dilovası'nda Suriyeli olduğu söylenen bir grubun, bir yurttaşın evini bastığı ve saldırı girişiminde bulunduğu iddiası, bölgede gerginliğe neden olurken Kocaeli Valiliği'nden açıklama geldi.

Kocaeli Valiliği, Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginliğe ilişkin, hiçbir eve saldırı gerçekleştirilmediğini ve gerçeği yansıtmayan provokatif amaçlı yayınlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada "02.07.2023 günü Dilovası ilçemizde bir hayvanın (köpek) öldürülmesi olayına sebebiyet verdiklerini düşündükleri kişiye yönelik bir gurup vatandaşımızla aralarında yaşanan tartışma ve sonrasında meydana gelen olaylara güvenlik birimlerimizce süratle müdahale edilmiştir" denildi.

Gözaltına alınan kişilerden yabancı olan 10 kişinin sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Evcil hayvanın (köpek) ölüm sebebinin tespit edilmesi için de numuneler alınmak suretiyle gerekli incelemeler yapılmaktadır.

Bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülerde yabancı uyruklu şahısların vatandaşlarımıza ait evlere saldırdığı şeklinde görüntülerin paylaşıldığı ancak bu görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu şahıslar olmadığı köpeği ölen şahıs ve yakınları olduğu tespit edilmiştir. Hiçbir vatandaşımızın evine saldırı gerçekleştirilmemiştir. Gerçeğe aykırı ve provokatif amaçlı yayınlanan haber ve görüntülere itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."