Kocaeli KYK Erkek Yurdu'nda gıda zehirlenmesi: 40'ı aşkın öğrenci etkilendi

Kocaeli'de Gazi Süleyman Paşa KYK Erkek Yurdu'nda kalan öğrenciler, dün tavuk verilen akşam yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi belirtileriyle hastaneye kaldırıldı.

Yurt yemekhanesinde verilen yemekten kaynaklandığı düşünülen zehirlenme belirtilerini 40'ı aşkın öğrencinin yaşadığı öğrenildi.

Öğrencilerin bir kısmı bugün sabah saatlerinde dahi zehirlenme belirtileri gösterirken bazı öğrenciler hastaneye başvurdu.

Dönem başında yemekhanelere verilen devlet ödeneğin artırılmasının öğrencilerin daha sağlıklı besinlere ulaşması için değil, ihalelerin verildiği şirketlerin kar etmesini sağlamak için olduğunu anımsatan öğrenciler, uzun süredir yemeklerin niteliğinden şikayetçi olduklarını belirttiler.

Yurt yönetimi, olay üzerine henüz açıklamada dahi bulunmadı.

Öğrenciler sağlıklı ve nitelikli gıdaya ulaşım konusunda gereğini yapmayan yurt yönetimine tepkililer.