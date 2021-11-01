Koca’dan 81 il sağlık müdürüne yazı: Asistan hekimleri nöbet ertesi çalıştırmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla 81 il sağlık müdürlüğüne, eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin çalışma şartları ve nöbet hizmetleriyle ilgili yazı gönderildi.

Koca, asistan hekim nöbetlerinin üç günde birden daha sık olmayacak ve nöbet ertesi çalıştırılmayacak şekilde düzenlenmesini istedi.

Söz konusu adım Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği’nde görev yapan asistan hekim Dr. Rümeysa Berin Şen’in nöbet ertesi geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesini takiben geldi. Olay sağlık emekçileri tarafından büyük tepki görmüş ve pek çok yerde eylemler yapılmıştı.

Bakanın yolladığı yazıda şöyle denildi: