Fahrettin Koca, Berin Şen hakkında konuştu: Uzun nöbetler eski bir sorun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kutulu sonrasında açıklamalarda bulundu. Koca açıklamalarında geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Dr. Rümeysa Berin Şen hakkında konuştu.

''Dr. Rümeysa Berin Şen'in kazadan önce 36 saat çalıştığı bilgisi yanlıştır'' ifadelerini kullanan Koca şöyle konuştu:

''Dramatik olaylarda bir takım bilgilerin, doğru bilgilermiş gibi yayılması olağandır. Bir konuya açıklık getirmek istiyorum: Bazı asistan hekimlerin uzun saatler çalıştığı doğrudur. Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı bilgisi ise yanlıştır. Hemen belirtmek istiyorum ki 24 saate varan çalışma saatlerini de insani bulmuyorum. Uzun nöbetler, hekimlerin müzdarip olduğu eski bir sorundur."

"Asistan hekim olduğum dönemde ben de 24 saat 36 saat çalıştım" diyen Koca, "Başhekimler dinlenme süreleri konusunda hassas olmaya davet etmeli." ifadelerini kullandı.

Koca, "Sağlık çalışanlarına insan olmaktan uzak davrananlar, diğer ortamalarda da aynı davranışları sergileyenlerdir." derken şöyle devam etti:

"Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet, kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."

Koca, Bilim Kurulu'nda alınan kararları şöyle sıraladı:

"1-İkinci doz aşı ile üçüncü doz aşı arasındaki sürenin uzatılması antikor düzeyini düşürmekte, aşının koruyuculuğunu azaltmaktadır. Bilim Kurulu, zamanı gelen üçüncü doz aşıların aksatılmadan yapılmasını ısrarla önermektedir. Dünkü verilere göre, 2.807.716 kişi, yaptırması gereken üçüncü doz aşısını henüz yaptırmamıştı.

2- 2019 yılına göre 2020 yılında hayatını kaybeden gebe sayısında yaklaşık yüzde 52’lik bir artış var. Bu yıl da seyir geçen yıla benzer sürüyor. Geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Daha önce yaptığımız çağrıya rağmen maalesef halen gebelerde aşılanma oranı oldukça düşük. Kayıplarımızın arkasında en belirgin sorun gebelerin aşılanma oranının düşük olması. Covid-19 sebebiyle kaybettiğimiz gebelerin yüzde 99’u aşısızdır. Bilim Kurulumuz bir kez daha anne adaylarımızı aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyor.

3- Aşının etkisini salgının seyrinde açıkça görebiliyoruz. Dikkat edecek olursanız haftalardır yüksek yeni vaka sayıları görüyoruz. Ancak önceki dönemlere kıyasla önemli bir fark var. Yeni vaka sayıları hızlı tırmanışlar şeklinde zirveler görmüyor. Günlük vaka sayılarımızı gösteren grafikler adeta tepesi kesilmiş bir dağ gibi yatayda seyrediyor. Belki önemli düşüşler henüz görmedik ancak dramatik ve ani yükselişler de görmüyoruz. İşte bunu sağlayan aşıdır.

4- Aşı sayesinde günlük vaka sayılarının kontrol edilemez şekilde artışı engellendi. Çok yakında günlük vaka sayılarının düştüğünü de göreceğimizi değerlendirdik. Bunu başarmanın yolu ise vakti gelen hatırlatma dozlarının yapılması ve topluca yüksek oranda aşılı olmaktır.

5- Yerli aşımız Turkovac’ın seri üretime geçmesi için gönüllülere ihtiyacı var. Hatırlatma dozunun zamanı gelen 18-59 yaş arası sağlıklı vatandaşlarımızı kendi aşımız, kendi gücümüz için gönüllü olmaya davet ediyorum.''