Fahrettin Koca, Berin Şen hakkında konuştu: Uzun nöbetler eski bir sorun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kutulu sonrasında açıklamalarda bulundu. Koca açıklamalarında geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Dr. Rümeysa Berin Şen hakkında konuştu.
''Dr. Rümeysa Berin Şen'in kazadan önce 36 saat çalıştığı bilgisi yanlıştır'' ifadelerini kullanan Koca şöyle konuştu:
''Dramatik olaylarda bir takım bilgilerin, doğru bilgilermiş gibi yayılması olağandır. Bir konuya açıklık getirmek istiyorum: Bazı asistan hekimlerin uzun saatler çalıştığı doğrudur. Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı bilgisi ise yanlıştır. Hemen belirtmek istiyorum ki 24 saate varan çalışma saatlerini de insani bulmuyorum. Uzun nöbetler, hekimlerin müzdarip olduğu eski bir sorundur."
"Asistan hekim olduğum dönemde ben de 24 saat 36 saat çalıştım" diyen Koca, "Başhekimler dinlenme süreleri konusunda hassas olmaya davet etmeli." ifadelerini kullandı.
Koca, "Sağlık çalışanlarına insan olmaktan uzak davrananlar, diğer ortamalarda da aynı davranışları sergileyenlerdir." derken şöyle devam etti:
"Atama bekleyen arkadaşlarımız var. Mesleğe adım atmak için sabır göstermenin zorluğunu anlıyorum. Beklentilerini ısrarla gündeme getirmelerini azimlerinin işareti kabul ediyorum. Milletimizin, devletimizin kendilerine ihtiyacı var. Atamaların mülakat olmadan puana göre yapılmasını sağlayacağız. Fakat unutulmamalı, devlet, kararlarını tüm hazırlıklarını tamamlayarak sonuçlandırır. Arkadaşlarımız, atamaların, şartların hazır olduğu en erken tarihte yapılacağından emin olsunlar."
Koca, Bilim Kurulu'nda alınan kararları şöyle sıraladı: