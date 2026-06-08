Koç'a yönelik üçüncü saldırı: Diyarbakır'da Yapı Kredi Bankası'na ateş edildi
soL'a güvenin, algoritmaya müdahale edin. Tek tıkla soL Haber'i Google'da tercih edilen kaynağınız olarak belirleyin.
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 08.06.2026 , 11:13 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 , 11:12
Algoritmaya müdahale edin: Tek bir işlemle soL Haber’i Google’da ‘tercih edilen kaynak’ olarak seçin, aramalarınızda soL öne çıksın.
Rahmi Koç’un Kürtleri ve kadınları aşağılayıcı "fıkrasından" kısa bir süre sonra, önce dün sabah İstanbul Maltepe’de Otokoç Genel Müdürlüğü'ne, ardından Antalya Kepez’de Otokoç yetkili servisi binasına silahlı saldırı düzenlendi.
Amida Haber'e göre, bahse konu saldırıların ardından üçüncü saldırı da Diyarbakır'da gerçekleştirildi.
Diyarbakır’ın Sur ilçesi Gazi Caddesi’ndeki Yapı Kredi Bankası’na silahlı saldırı düzenlendi.
Sabah saatlerinde bankayı açan görevliler camlarda kurşun izi görünce durumu polise bildirdi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler saldırının yapıldığı banka önünde ve çevresinde inceleme yaptı. İnceleme esnasında Gazi Caddesi trafiğe kapatıldı.
Banka şubesi saldırının ardından geçici süreyle kapatıldı, “Şubemiz hizmet verememektedir, diğer şubelerden destek alabilirsiniz” yazısı asıldı.
soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.