AKP’den ‘Koç Holding’ açıklaması: ‘Saldırıları lanetliyoruz, ülkemizi karıştırmak isteyenlere izin vermeyeceğiz’

Türkiye’de sermaye düzeninin en büyük grubu olan Koç Holding'in şeref başkanı Rahmi Koç’un İzmir Amerikan Hastanesi açılışında anlattığı Kürt yurttaşları ve kadınları hedef alan “fıkra”nın soruşturma konusu olmasının ardından bugün iki Otokoç binasına düzenlenen silahlı saldırılar dikkat çekmişti.

Rahmi Koç hakkındaki soruşturma başlatılmasının ertesi günü, önce bu sabah İstanbul Maltepe’de Otokoç Genel Müdürlüğü'ne, ardından Antalya Kepez’de Otokoç yetkili servisi binasına kimliği belirsiz maskeli kişilerce ateş açıldı. İki binaya da kurşun isabet ettiği görüntülendi. Saldırılar sonrası İstanbul’da 2, Antalya’da 2 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Otokoç binalarına saldırıların ardından AKP’den ilk açıklama parti sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Koç Holding kurumlarına yapılan" saldırıları lanetledi, “ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çelik paylaşımında şunları kaydetti:

Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz. Türkiye’nin huzurunu hedef alanlar, güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ve hukuk önünde hesap vereceklerdir. Ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz.”

Saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı: 'Serdar Ertekin ağabeyimin selamı var'

Öte yandan saldırılardan birinin kayıt altına alındığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videoda, “Rahmi Koç, Serdar Ertekin ağabeyimin selamı var” ifadeleri kullanıldı. Videoyu paylaşan gazeteci Murat Ağırel, "Serdar Ertekin, diğer adıyla 'Rojhat Ertekin', Ertekinler suç örgütünün lideri olarak biliniyor. Hakkında kırmızı bülten bulunan Ertekin, Yunanistan’da yakalanmıştı" ifadelerini kullandı.